Bakan Koca: Pozitif çıkan yeni vakalarımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs testi pozitif çıkan yeni vakaların olduğunu, toplam vaka sayısını bu akşam açıklayacağını söyledi. Koca ayrıca 6 ülkeye daha uçuş yasağı getirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanları şöyle:

- "Yalan haberle mücadele virüsle mücadelenin bir parçasıdır."

- "Devlet olarak yaşamı durdurmadan alınacak tedbirleri alıyoruz."

- "Bugün bilim kurulunda bir takım yeni öneriler oldu.

- "Şu dönemde 6 olan laboratuvar sayımızı haftasonu 16'ya çıkaracağız."

- "Antijenden geliştirilmiş olan kiti ise bütün illere vererek bunu gerçekleştirmiş olacağız."

- "Umreden gelen 5 bin vatandaşımızı 14 gün boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Muhtemelen 7. veya 8. gün bir taramadan geçirmemiz planlanıyor.

- "Alo 184 SABİM Hattı Korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamış durumdadır."

- "Uçuş yasakları 14 ülke konmuştu. Bu yasağa 6 tane ülke daha ilave edildi. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle uçuşlar yarın saat 08.00 itibarıyla yasaklanmış olacak. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.

- "Pozitif çıkan yeni vakalarımız var, ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam toplam vaka sayısını açıklayacağım."

- "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum."

- (Umreden gelenlerin yurtlara yerleştirilmesi) "Biz hastane yataklarımızı daha efektif kullanmak istiyoruz. Yurtlarımız da bu dönem de boş olduğu için kullanmakta sakınca görmedik."