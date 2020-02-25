Bakan Koca: İran'dan gelen yolcularda virüse rastlanmadı

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen yolcularda koronavirüse rastlanmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Ülkemizde şu ana kadar bir korona virüsü vakasına rastlanılmamıştır. Öncelikle kara sınırlarımız ve havalimanlarında tedbirlerimizi harekete geçirdik" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- "Ülkemizde şu ana kadar bir korona virüsü vakasına rastlanılmamıştır. Öncelikle kara sınırlarımız ve havalimanlarında tedbirlerimizi harekete geçirdik. Bilim Kurulumuz'un önerisi üzerine de daha katı kararlar almaya karar verdik. Ankara'ya inen yolcularda ilişkin, Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi deneyimli ekibin orada bulunmasıydı. İstanbul'daki merkezlerimizinde hazır olduğunu duyurmak isterim. Ankara'ya zorunlu iniş yapan hastanelerimizin ilk numuneleri alındı, ve ateşi olan hastalardan virüs vakasına rastlanılmadığını duyurmak isterim. 140 kişi içerisinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını duyurmak isterim."

- (İran'dan getirilen Türk vatandaşları) "Uçakta bulunan yolcuların Kum ve Meşhed ziyaretleri oldukları duyunca riske atmak istemedik. Belirsizliğin asla hiçbir uçuşun izin verilmemesi noktasında Bilim Kurulu bugün bir karar aldı. Türk vatandaşlarımızın hep yanında olacağız ama emin olmadıkça, özel uçuşlar dışında, izin vermeyeceğiz."

- "Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık."

- "140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum."

- "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz."

- "Her bir hasta ayrı tek kişilik odalarda tutuluyor."

- "Normalde İstanbul'a giden ve biz devamında bu şüpheli durum olunca Ankara'ya yönlendirdiğimiz bir uçaktı. Belli bir mesafeden yakın bir temas olmadığunda bulaşmadığını biliyoruz. Fakat çocuk oldukları için bununla ilgili ailelerin bir hassasiyeti var. Tamamen ailelerin panik olgusunun olmamasını sağlamak için."

BAKAN 'ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ' DEMİŞTİ

Öte yandan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile dün telefonda görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kum kentine uğramış kişileri Türkiye'ye almayı düşünmediklerini söylemişti. Koca "Hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. Adres ve iletişim bilgileri olmayanları da içeri almamayı son 14 günde Kum kentine uğramış kişileri de bu süreçte içeri almayı düşünmediğimizi ifade ettik" demişti.