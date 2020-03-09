Bakan Koca, İran ve İtalya’yı geç önlem almakla suçladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran ve İtalya’yı koronavirüs konusunda önlem almakta gecikmekle suçladı. Türkiye’de şu ana kadar tespit edilen vaka olmadığını söyleyen Koca 'eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İran ve İtalya’yı önlem almakta gecikmekle suçladı ve “Gecikseydik biz de İtalya, İran gibi olabilirdik” dedi.

"Türkiye’de şu an tespit edilen bir vaka yok" diyen Bakan Koca "Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır" diye konuştu.

Bakan Koca şunları söyledi:

- “İran karantinada geç kalmasaydı bölgeye yayılmayacaktı. Tedbir almasaydık Türkiye'de de salgını görecek olacaktık.”

- “Avrupa ne ilk günlerde ne de İtalya'da görüldükten sonra önlem almadı. Koronavirüs önlemlerini almamaları İtalya ile bile gidiş gelişleri kısıtlamaları nedeniyle 106 ülkede vaka görüldü. Gecikseydik biz de İtalya, İran gibi olabilirdik.”

- “Benzer tedbirlerin alınması için özellikle başta komşularımız olmak üzere tüm ülkelere çağrıda bulunduk. Ama maalesef bu çağrımıza gerekli tedbirler alınmadı veya çok geç alındı.”

- “Türkiye’de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası yok.”

- “Almanya, İsviçre, İsveç de artık hızla vaka artışına maruz kalıyor. Önümüzdeki dönemde daha da artacak. Avrupa'da şu an gördüğümüz bunun İskandinav ülkelerine doğru gidecek olması. Sorun küresel mücadelemiz ulusal.”

- “Şüpheli hastalar olmuştur. 2 bini geçen numune çalışması oldu. Hiçbirinde pozitif sonuç yoktur."

- "Bu salonda bulunan hiç kimsede hepatit B veya sarılık hastalığı yok diyebilir miyim, diyemem. Tetkikler yapılınca diyebilirim. Bizim vatandaşımıza söylediğimiz, şu an tespit edilen bir vaka olmadığıdır."

- "Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır.”

- "Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkacaklarsa maske kullanarak çıkmaları, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda ise sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum."

- “Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz."