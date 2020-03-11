Bakan Koca: Hazırlıklar tamamlanmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Ülkemiz, olası vaka için tedbirlerini önceden almıştı. Hastalığın herhangi bir yerde görülmesi durumuna karşı sağlık personeli eğitilmiştir' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni koronavirüs hakkında açıklamalar yaptı.

Bakan, "Ülkemiz, olası vaka için tedbirlerini önceden almıştı. Hastalığın herhangi bir yerde görülmesi durumuna karşı sağlık personeli eğitilmiştir. Hastane, karantina hazırlıkları tamamlanmıştır. Bir veya birkaç vaka, salgın değildir. Karantinaya alınmış hasta, toplumu tehdit edemez" diye yazdı.

Koca, "Bir veya birkaç vaka, salgın değildir" söylemini de tekrarladı.

Bugün saat 13.30'da Koronavirüs Bilim Kurulu toplanarak Türkiye'de tespit edilen hastayla ilgili son durum konuşulacak. Toplantıya Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılırken, toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacağı duyurulmuştu.