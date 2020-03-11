Bakan Koca: Devletimiz 'tanı konuldu' bilgisini vermekte tereddüt etmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan vakanın açıklanmasının ardından yeni koronavirüs ile ilgili ortak açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yeni koronavirüs (KOVİD-19) ile ilgili ortak açıklama yaptı.

Koca'nın açıklamasının satır başları:

- Gece yarısı açıklama yaptık. Tereddütsüz sergilediğimiz şefffaflığın bize yüklediği bir ödevdi.

- Devletimiz 'tanı konuldu' bilgisini vermekte tereddüt etmedi.

- Sizlerle bu şekilde başka buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonraki her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve önceki süreçten farklı olmayacaktır.

- Yeni koronavirüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir.

- Sorunu siyasal bir içelikle ele almadık, bilimsel bir yöntemle ilerledik.

- AB ile kaygılarımız doğrulandı, bunu bekliyorduk. Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir. Risk ciddidir.

- Ne Avrupa ne dünyayla ilişkileri kesmek mümkün değildir. Bunlardan biri turizm diğeri ticarettir. Turizm ve ticaretten sorumlu saygıdeğer bakanlarımız bugün Bilim Kurulu toplantımızda bizlerle birlikteydi. Ticaret Bakanlığımız özellikle bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'nın ön iznine tabi olması kararı alınmıştı. Sayın Bakanım birazdan bu konuyu detaylı anlatmış olacak.

- Özellikle vatandaşımızın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin piyasada vatandaşımızın kolay alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izninin verilmeyeceğini tüm üreticilerimize hatırlatmak istiyoruz.

- Fuar, toplantı ve organizasyonlarla ilgili birtakım yaklaşımlar oldu. Turizm Bakanlığımız da kültür ve sanat organizasyonlarının bundan sonraki durumuyla bir yaklaşım oldu. Sezon açılışı yapılmamış otellerin durumu ile ilgili yaklaşım sergiledi. Her iki bakan arkadaşım bu konuyla ilgili detaylı bilgi aktarmış olacaklar.

- Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni düzene sokmaktır. Ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şunları söyledi:

- 15 Nisan turizm açısından hassas bir tarih. Geçen seneye kıyaslandığında turizm hareketlerini cezbettirmek yerine geçen seneye göre daha az sayıda turist gelmesinin çok daha sağlıklı olacağına karar verdik.

- En geç 1 hafta içinde sektörel desteklerle ilgili net bir açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili Nisan sonrasına ertelemek de gündemde. Bununla ilgili net açıklamayı yarın netleştirmiş olacağız. Sonrası için hem sektör hem Türkiye açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz.

YURTDIŞINDAKİ FUARLAR NİSAN SONUNA KADAR ERTELENİYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise şunları kaydetti:

- Ticaretin aksamaması ve akışı için önlemlerimizi aldık.

- Son dönemde maske, sıhhi malzemelerde, eldiven tulum gibi piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. İhracatta da artış oldu. Tabii bizim amacımız ihracatımızı engellemek değil.

- 2 bin 183 firmamızı denetime aldık. Bunlardan bazılarını soruşturma kapsamına aldık.

- 16 Marttan Nisan sonuna kadar yurtdışındaki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık.

KARANTİNADAKİ KİŞİ SAYISINI AÇIKLAMADI

Sağlık Bakanı Koca sorulan bir soru üzerine dün açıklanan vaka ile temas ettiği için karantina altına alınan kişi sayısını açıklamayacağını söyledi. "Biz şu anda vatandaşımızı en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz ama kişisel mahremiyete de önem vermek gerektiğini düşünüyoruz" diyen Koca "Kişi sayısını şimdi söylemem doğru olur mu? Dün söyledim, yurtdışı temaslı dedim" dedi. Koca gülerek "İstiyorsanız hastane ismini de verelim" dedi.

OKUL TATİLİ GÜNDEME GELMEDİ

Koca "Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Ama önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Şimdi o konuda bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Koca ayrıca yarın Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılacağını, bu toplantıya Milli Eğitim Bakanı'nın da katılacağını söyledi.

Bakan Koca alınması gereken önlemlerle ilgili olarak ise şunları söyledi:

- "Zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımız yurtdışına gitmemeli, gidenler evinden 14 gün boyunca çıkmamalı. Bunu takip ediyor olacağız."

- "Yaşlılarımızın bu dönemde korunması önemli. 60-65 yaş üzeri mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı."

- "Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan lütfen kaçınalım. Kişisel eşyalarımızı ortak kullanmayalım."

- "Dinamik bir süreçteyiz her gün yeni kararlar gündeme gelebilir."

Bakan Koca Samsun, İzmir ve Adana'da tanı tespiti için laboratuvarlar açılacağını duyurdu. Koca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bu süreçte kararların hızlı alınmasını sağladığını savundu.