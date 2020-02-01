Bakan Koca: Çin'den tahliye edilen 42 kişide koronavirüs belirtisine rastlanmadı

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 32'si Türk vatandaşı 42 kişiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen herhangi bir kişide koronavirüs belirtisine rastlanmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yeni koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 32'si Türk vatandaşı 42 kişiyle ilgili açıklama yaptı.

Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen 42 kişide herhangi bir koronavirüs belirtisi bulunmadığını belirtti.

Koca, getirilen kişilerin 14 gün gözetim altında tutulacağını, Türk vatandaşı olmayan 10 kişinin 2 haftalık süreçten sonra gerekli testlerin yapımı sonrası istediği yere götürüleceğini söyledi.

Koca, Moğolistan'da yakıt ikmali yapan tahliye uçağının bu akşam saat 22.00'de Ankara'da olacağını kaydetti.

Bakan sözlerine şöyle devam etti:

"Her hastanın tek odada kalabileceği şekilde tüm tedbirler alındı. Kullanılan malzemeler tek kullanımlık olacak. Yemek için kullanılan araç gereçler de dahil kullanım sonrası imha edilecek. Türkiye'ye getirilmesi planlanan 48 kişiden 6'sı gelmek istemediği için kendi iradeleriyle Vuhan'da kaldı."