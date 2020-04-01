Bakan Koca: Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63

Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. Koca son 24 saatte can kaybının 64 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapıyor. Koca son 24 saatte can kaybının 64 artarak 277'ye çıktığını açıkladı.

Koca şunları söyledi:

- Uyguladığınız tedbiri başkasından talep etme hakkınız var. Yakınlarınızı çevrenizi uyarmak zorumluluğunuz var.

- Mücadelenin temelinde kişiler var.

- Bugünler dirayet günleridir, geçecektir.

- Bir yönüyle bu bir hak sağlığı savaşıdır, hedefimiz en az can kaybıyla çıkmaktır.

- Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır.

- Sizleri bu savaşın kahramanları olmaya davet ediyorum. Bunu hayatınızı koruyarak kendinizi izole ederek yapacaksınız.

- Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396. Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın saysı 63. Ve 333 hastamızın iyileştiğini ayrıca söylemek istiyorum.

- Bazı veriler endişe verici olabilir. Ancak vakaları hızlı tepit etmemiz sözkonusu.

- Virüs çok kolay bulaşıyor ve başka hastalıklarda görmediğimiz hızda ilerliyor.

- Sosyal mesafenin ve izolasyonun son derece önemli olduğnu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

- Her hastaya test yapılmak gibi bir yanlış algı var.

- Günlük test sayımız 15 bini buldu.

- Elimizde 1 milyona yakın kit olduğunu söylemiştim.

- Haftaya 20-25 aralığına çok rahat çıkabileceğimizi düşünüyorum.

- Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içerisinde ölüm oranımız şu an yüzde 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu bunu daha aşağıya düşürme noktasında başarı gösterirsek bizim için önemli olur. Hedefimiz hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak.

- Herkes kendisini pozitifmiş gibi düşünerek önümüzdeki dönemi geçiriyor olmalı.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISINI AÇIKLADI

- Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta sakınca görmüyorum.

- En çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'da. İstanbul'u İzmir, Ankara, Kocaeli izliyor.

- Toplam 39 ilimizde can kaybımız var.

- İstanbul'da 117 can kaybı var, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8.

- Hayatını kaybeden vakaların yüzde 63'ü tansiyon hastası.