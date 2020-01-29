Bakan doğalgaz zamlarına ilişkin önergeye yanıt verdi: Aslında indirim de yaptık...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlara yönelik soru önergesine yanıt verdi. Dönmez, önergeye yanıtında yapılan büyük zamları değil yaptıkları ve halka yansımayan 'indirimleri' sıralarken, şirketleri adres gösterdi.

İYİP Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, verdiği soru önergesinde “1 Ağustos 2018’de doğalgaza konutlarda, küçük ve orta ölçekli işletmelerde yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldı. 1 Eylül 2018’de doğalgaz fiyatına yüzde 9 oranında zam yapıldı. 1 Ekim 2018’de doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere ‘konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yapıldı. 1 Ağustos 2019’da da konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14.97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 1.73 oranında zam yapıldı. 31 Ağustos 2019’da doğalgaz fiyatına yüzde 14.90 zam yapıldı” ifadelerini kullanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den fiyat artışlarının nedenini yanıtlamasını istedi.

Soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, doğalgazın toptan satış fiyatının, güncel alım fiyatlarının, uluslararası ham petrol ve petrol ürünü fiyatlarına endeksli formüller kullanılarak hesaplandığını belirterek, şöyle devam etti: