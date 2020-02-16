Bakan Çavuşoğlu: Bazı ülkeler birilerini öldürüp, ABD'ye para vererek sessiz kalmasını sağlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı’nda 'Bazı ülkeler de birilerini öldürüp, ABD’ye para vererek sessiz kalmasını sağlıyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, yaptırımın her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, “Sorun gerçek olduğu zaman çözmek daha kolay oluyor. Ama bölgemizdeki çoğu sorunun yapay olduğunu düşünüyorum. Katar krizini örnek alalım. Kriz oluşturacak hiçbir sorun göremiyoruz” dedi. ABD ve İran'ın var olan sorunlarını diplomatik yollarla çözmeleri gerektiğini belirten Çavuşoğlu, iki ülkenin müzakerelere başlaması için koşulların uygun olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

“Körfez ülkelerindeki denge ve barış aynı zamanda bizim de denge ve barışımızdır” diyen Çavuşoğlu, bazı ülkelerin para ve ABD'nin desteği ile birçok şeyi değiştirmesinin tehlikeli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu panel sırasında Amerikalı bir gazeteciye hitap ederek, “ABD'nin yerinde olup, para vererek zaman zaman herkese farklı şekilde davranmak isterdim. Biliyorum, ABD Katar krizini çözmeye çalışıyor ama karşılıklı çıkar söz konusu. Bu arada, bazı ülkeler de birilerini öldürüp, ABD'ye para vererek sessiz kalmasını sağlıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile de bir araya geldi. Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için tekrar başsağlığı dileyerek "İlave tıbbi malzeme göndermeye hazır olduğumuzu belirttik" dedi.