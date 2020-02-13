Bakan Albayrak: Attığımız adımlar meyvelerini veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'de sanayi üretimindeki verilerin büyümeye işaret ettiğini ileri sürerek 'attığımız adımlar meyvelerini veriyor' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Albayrak, yurttaşlar kriz nedeniyle "açım" diye bağırırken, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.