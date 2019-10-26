Bakan Akar NATO temsilciliğinde konuştu: Güvenli bölgeyi birlikte kuralım

Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge için çağrı yapan Milli Savunma Bakanı Akar "Buyurun, güvenli bölgeyi beraber kuralım" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtlayıp, açıklamalarda bulundu.

Akar, Soçi mutabakatının gayet normal ve planlandığı gibi gittiğini belirterek, "150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız." dedi.

Etnik temizliğin bu kadar kolay kullanılacak bir laf olmadığını dile getiren Akar, "Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Akar, şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulunda anlattığı gibi, buyurun, güvenli bölgeyi beraber kuralım diyoruz. güvenle gönüllük esasına göre topraklarına dönmelerini sağlayalım. Bir taraftan güvenlik sağlayalım. Almanya’nın bir takım teklifleri var. Sayın bakanla görüşmemiz oldu. Bu konu teferruatlı bir şekilde getirilirse bu kapsamda değerlendireceğimizi çalışacağımızı ifade ettik.