Bakan açıklamadı, biz duyuralım: Test sayısı yine düştü

19 Mart tarihinde Meclis'te yaptığı konuşmada o güne kadar 10 binin üzerinde test yapıldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan sonra günlük 10-15 bin test yapacaklarını dile getirmişti.
Bakan bu açıklamasının bir gün sonrasında 3 bin 656 test yapıldığını duyururken, o günden bugüne sayılar artıyor.
Şu ana kadar açıklanan toplam vakalar hesapladığında bugün yapılan test sayısı 2 binin de altında kaldı.
19 MART / Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19 Mart gündüz saatlerinde Meclis'te yaptığı konuşma: Bugüne kadar, şu an itibarıyla 10 bini geçen test yaptık fakat önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz.
19 MART / Fahrettin Koca'nın gün sonunda açıkladığı "günlük" veri: "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı.
20 MART / Fahrettin Koca'nın 20 Mart tarihli açıklaması: Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı.
21 MART / Fahrettin Koca: Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı."
22 MART / Fahrettin Koca: BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik."
Evrim Ağacı ise test dağılımına ilişkin şu bilgiyi verdi:
Bu grafik an itibariyle en tehlikeli grafik. Evet, ölüm sayısı ve vaka sayısından bile tehlikeli.
Çünkü görünen o ki son 3 günde test sayılarımız maalesef düşüşte.
Bunun önüne geçileceğini ve @ttborgtr çağrısında belirtildiği gibi #YayginTest uygulanabilir.#vaka1236 pic.twitter.com/MTgorcb802
— Evrim Ağacı (@evrimagaci) March 22, 2020