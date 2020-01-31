Bakan açıkladı: Pestisit kullanan binlerce üreticiye yasal işlem uygulandı

Son 9 yılda tavsiye dışı pestisit kullanımı yapan 3.700 üreticiye yasal işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2011 – 2019 yılları arasında tavsiye dışı kullanım için 3.700 üreticiye ise yasal işlem uygulandığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in gıda ürünlerindeki pestisit denetimine ilişkin verdiği soru önergesine yanıt veren Bakan, toplam 39.679 adet gıda ürününe yapılan pestisit analizi sonucu verilere ulaşıldığını belirtti.

Şeker şunları söyledi:

"Pestisitler tarımda kullanılan ve kalıntıları toprağa, suya ve gıdalara bulaşabilen, hatta solunan havayla dahi taşınabilen kimyasal maddelerdir. Meyve ve sebze üretiminde böcek, yabani ot, küf ve kemirgenlerle mücadelede kullanılan kimyasal ilaçların genel adı olan pestisit kalıntılılarına uzun süre maruz kalınması kanser hastalıklarına da yol açabilmektedir. Gıdalarda birden fazla çeşidi bulunabilen pestisitlerin hormonal sistemi bozucu etki yarattığı da düşünülmektedir.

Türkiye’de 2017 yılında toplam tarım ilacı kullanım miktarı, 2016 yılına göre %8,08 artarak 54.098 ton’ a yükselmiştir."

Daha önce incelenen 90 adet sebzeden 14’ünde kullanılması yasak pestisit, 46’sında ise hormonal sistem üzerinde etkili pestisit tespit edilmişti.