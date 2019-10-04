Bahçeli'ye ne oldu, sağlık durumu nasıl?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu iddia edilmişti. Bahçeli'nin durumuyla ilgili çeşitli yorumlar gelmeye devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu iddia edilmişti.

Bahçeliye ne olduğu kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.

'SİYASETE DEVAM EDEMEYEBİLİR'

Talat Atilla da Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Atilla, “Devlet Bahçeli’nin vefat ettiği bilgisi doğru değil ancak, rahatsızlığı kronik olduğu için siyasete devam edemeyebilir” dedi. Atilla’nın mesajı şöyle:

“#DevletBahceli Devlet Bahceli’nin vefat ettigi bilgisi dogru degil ancak… Ankara’da tedavi altında. Boyun bölgesinden karnına uzanan bir tedavisi var. Rahatsızlığı kronik olduğu icin siyasete devam edemeyebilir. Allah’tan şifa dilerim…”

Atilla daha sonra gelen tepkiler nedeniyle attığı Tweet'i kaldırdığını açıkladı.

#DevletBahceli twitimi, rahatsız bir lidere sifa dilemek yerine akla hayale gelmeyen seviyesiz mesajlarin gelmesi uzerine sildim.

Ne hale gelmisiz..

Yazıklar olsun.. — Talat Atilla (@TalatAtilla) October 3, 2019

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastalık durumuna ilişkin iddialara yanıt verdi. Tayyar, Bahçeli’nin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hastaneyle görüştüğünü ifade eden Tayyar, Bahçeli’nin sağlık kontrolünün tamamlandığını ifade etti. Bahçeli’nin durumunun ‘çok iyi’ olduğunu söyleyen, Tayyar şu açıklamayı yaptı:

“Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP Lideri Bahçeli’nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır. Geçmiş olsun, Allah yar ve yardımcısı olsun.”

Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP Lideri Bahçeli’nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır. Geçmiş olsun, Allah yar ve yardımcısı olsun. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 3, 2019

'SAĞLIĞI GAYET YERİNDE'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, "MHP Genel Başkanı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığı üzerinden spekülasyon yapan art niyetli mihraklar izansız ve insafsızca haberler uydurmaktadır. Milletimiz ve camiamız bu siyaset simsarlarına itibar etmesin, şükürler olsun, kendisinin sağlığı gayet yerinde. Selamları var." açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı LiderimizSayın Devlet Bahçeli’nin sağlığı üzerinden spekülasyon yapan art niyetli mihraklar izansız ve insafsızca haberler uydurmaktadır.Milletimiz ve camiamız bu siyaset simsarlarına itibar etmesin,şükürler olsun,kendisinin sağlığı gayet yerinde.Selamları var. — Murat Çeliker (@mrtclkr) October 2, 2019

FARKLI BİR İSİM İLE YATIYOR

Devlet Bahçeli'nin Bilkent Şehir Hastanesi'nde farklı bir isimle yattığı ve yoğun bakımda olduğu da iddia edildi.