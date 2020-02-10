Bahçeli’nin hastalığını 'tahlil sonuçları elimde' diyerek açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastalığının açıklandığı gibi üst solunum enfeksiyonu olmadığını ileri süren Sabahattin Önkibar, 'Bahçeli’nin hastalığının tam adı Kardiyomiyopati' dedi.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastalığını açıkladı.

Bahçeli’nin kalp hastası olduğunu öne süren Önkibar, “Hatalığının tam adı Kardiyomiyopati" dedi.

"Kalp kasları çok zayıf. Kalp, pompa fonksiyonunu yerine getiremiyor. Kan yetirince temizlenemiyor ve ciğerlerde sıvı toplanıyor. Bu hastalığın belirgin özelliği aşırı halsizlik, bellek kaybı ve Allah korusun pıhtı atmaları görülüyor bu tür hastalarda” diyen Önkibar, Devlet Bahçeli’ye ait olduğunu iddia ettiği tahlil sonuçlarına da açıkladı.

Önkibar, “Üç profesör Devlet Bahçeli’nin rahatsızlığıyla ilgileniyor. Özel olarak Bakanlık tarafından görevlendirildiler. Bunlardan bir tanesi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın akrabası. Bu isim Bahçeli’nin çok sevdiği bir isim. Bahçeli özellikle bu ismi istedi. Vallahi bu bilgileri ben ondan almadım” dedi.

Bahçeli’nin hastalığını sadece Erdoğan’ın, MHP ve İYİP üst yönetiminin bildiğini söyleyen Önkibar, Bahçeli’nin, Erdoğan’ın talimatı ile Şehir Hastanesi’ne yönlendirildiğini de ileri sürdü.