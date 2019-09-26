Bahçelievler Belediye Başkanı: Şirinevler’de yan yatan bina yok

AFAD deprem sırasında Şirinevler’de bir binanın yan yattığını açıklamıştı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise sözkonusu binanın önünde açıklama yaparak ‘Bahçelievler Şirinevler’de yan yatmış bir bina yoktur’ dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İstanbul’da 5,8 büyüklüğündeki depremde Şirinevler’de bir binanın yan yattığına dair bilginin yanlış olduğunu söyledi. Bahadır “Bahçelievler Şirinevler’de yan yatmış bir bina yoktur” dedi.

Bahadır sözkonusu binanın önünde yaptığı açıklamayı Twitter hesabından yayımladı. Bahadır “Sizlerin de gördüğünüz gibi bina yan yatmamıştır. Herhalde o panik anında bir arkadaşımızın yanlış bir bilgilendirmesi olmuştur” diye konuştu.

Deprem sırasında binadan sıvaların döküldüğünü söyleyen Bahadır, binayı tahliye ettiklerini, teknik ekibin binada yaptığı çalışmada kolon kiriş çatlağı bulunmadığını belirlediğini söyledi. Bahadır binada yaşayanların içeri girip girmemesineyse akşama kadar karar verileceği açıklaması yaptı.

Bahadır Bahçelievler’de hasarlı bina tespit etmediklerini belirterek “ufak tefek sıva boya çatlağı var” dedi.

Şirinevler'de yan yattığı zannedilen bina ile ilgili açıklamamız. #deprem pic.twitter.com/ZfwuhtBUlY — Hakan Bahadır (@DrHakanBahadir) September 26, 2019

AFAD'dan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul'daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu" denilmişti.