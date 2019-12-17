Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması: Komplocuların siparişi

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir' dedi. Bahçeli ayrıca Libya'ya asker göndermeye destek vereceklerini açıkladı ve kadınların Las Tesis danslı eylemini hedef aldı.

MHP Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "yeni parti" girişimlerini eleştirdi.

Bahçeli "Geçmişleri geleceklerine kefil olamayan siyasi garabetlerin Türkiye’nin geleceği için söz söylemeye ne hakları vardır ne de hadleri olacaktır. Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" dedi.

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme tartışmalarına da değinen Bahçeli, "İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır" diye konuştu.

Bahçeli son zamanlarda kadın cinayetlerine dikkat çekmek için çeşitli illerde ve Meclis'te de gerçekleştirilen Las Tesis protestosuna ilişkin ise "Ne işimiz var Libya’da diyen CHP’liler ve tüfeyli işbirlikçileri ise 'Las Tesis' eylemiyle dansa ve dalavereye hızla devam etmelidir" dedi.

Bahçeli'nin yazılı olarak yaptığı açıklamanın satır başları şu şekilde:

'LİBYA'YA ASKER GÖNDERMEK BEKA MESELESİDİR'

- "Libya’da Hafter isimli teröristin arkasında durup Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de sıkıştırmaya çalışanlar iyi niyetli değillerdir. Ülkemiz kuşatılmak istenmektedir. Libya’nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan 'Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması' zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir."

- "Bu kapsamda gerektiği takdirde Libya’ya asker gönderme seçeneği mutlaka gündeme alınmalı ve gereği cesaretle yapılmalıdır. Tarih uyanırken, eski hakimiyet havzalarımızın anıları dirilmektedir. Gönül, inanç ve kültür coğrafyalarımızın Türk milletine çağrısı günden güne artmaktadır. Bu çağrıya sessiz ve seyirci kalmak akıl dışılıktır."

- "Libya ve Suriye’deki krizlere tepkisiz ve hareketsiz kalındığını taktirde jeopolitik riskler ithal edilmiş olacak, Anadolu coğrafyası tehlikeye atılacaktır. İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup Milliyetçi Hareket Partisi’nin desteğini alacaktır."

- "Ne işimiz var Libya’da diyen CHP’liler ve tüfeyli işbirlikçileri ise “Las Tesis” eylemiyle dansa ve dalavereye hızla devam etmelidir. Kadına yönelik şiddetin dansla duracağını düşünenlerin hali acul ve acıklıdır."

'İŞGAL PLANLARI KAYNAĞINDA YOK EDİLMELİ'

- "Lübnan, Libya, Suriye, Irak, İran, Cezayir, Sudan, Latin Amerika ülkeleriyle ve Avrupa ülkeleri huzursuzluğun pençesindeyken, Türkiye tarihi haklarını korkusuzca, kahramanca savunmalı, Anadolu’yu işgal planlarını kaynağında yok etmelidir."

- "Küresel güçlerin taşeronluğuna talip olanlar, düştükleri taviz ve teslimiyet döngüsünün içine aziz milletimizi asla çekemeyeceklerdir. Ne CHP, ne İP, ne HDP, ne de Serok partisi selamete yürüyüşümüzü felaketle kesemeyeceklerdir."

- "Türkiye yüksek bir inançla ve iradeyle sürdürülen beka mücadelesinin içindedir. Bu beka mücadelesinin şeref payesi Cumhur İttifakı’nın nezdinde büyük Türk milletindedir."