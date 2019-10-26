Bahçeli’den Trump’ın mektubuna tepki: İlişkilere zarar vermiştir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriye harekatına ilişkin açıklama yaptı ve Trump'un mektubuna tepki gösterdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriye harekatına ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Bahçeli, Trump'ın Erdoğan'a yönelik mektubu için "İki ülke ilişkilerine önemli hasar ve zarar vermiştir" dedi.

MAZLUM KOBANİ TEPKİSİ

Bahçeli yazılı açıklamasında şunları söyledi, “Kod adı Mazlum, asıl ismi canavar olan YPG'li terörist başını telefonla arayıp methiyeler düzen, bununla kalmayıp ülkesine davet eden Trump amansız ve tedavisi imkansız bir nefret ve melanet virüsüne yakalanmıştır. Gerçekler örtülemeyecek kadar meydandadır. Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir. ABD Başkanı'nın Türk milletinin onuruyla oynama teşebbüsü tarifi ve tamiri olmayan bir alçalma ve kepazelik halidir”

Bahçeli, ABD Başkanı Trump'ın mektubuna da tepki göstererek, "ABD Başkanı Trump gerek tehdit dozu yüksek mesajlarıyla gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığı çukur ve çürük mektubuyla iki ülke arasındaki ilişkilere önemli ölçüde hasar ve zarar vermiştir. Türk milleti Trump mektubunu gıyaben yırtmış ve çiğnemiştir" dedi.