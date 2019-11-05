Bahçeli'den tahliye ve Arınç tepkisi: Kafalarda soru işaretine neden oluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına ve Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Bahçeli, 'FETÖ’nün siyasi uzantıları konusunda henüz mesafe alınmaması da ister istemez kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli, açıklamasında Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan’ın tahliyesine ve Bülent Arınç’ın “KHK yorumuna tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

Türkiye FETÖ musibetinin üstesinden mutlaka gelmek zorundadır. Bu hususta atılan veya atılacak her adıma destek vereceğimiz barizdir. Ne var ki, bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin dava süreci dün itibariyle tartışmaların odağı haline gelmiştir. FETÖ'yle bağ ve bağlantıları belli ve bilinmekte olan, 15 Temmuz öncesi söz, yazı ve fiilleriyle FETÖ'nün değirmenine su taşıyan malum şahısların bazıları beraat etmiş, bazıları da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi yargı kararlarına pek tabii saygı duymaktadır. Ancak yargı kararlarının millet vicdanıyla çelişmemesini de mecburi addetmektedir.

BÜLENT ARINÇ’A TEPKİ

“FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, KHK faciadır değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir.”

SİYASİ AYAK ÇIKIŞI

“Diğer taraftan FETÖ'nün siyasi uzantıları konusunda henüz mesafe alınmaması da ister istemez kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır. FETÖ'yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması, hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır.”