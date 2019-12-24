Bahçeli'den 'Kanal İstanbul' açıklaması: Şuursuz ve gayri milli...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesine ilişkin 'Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir. Referandum çağrıları hezeyandır' dedi.
Salı, 24 Aralık 2019 13:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bahçeli açıklamasında, "Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir. Referandum çağrıları hezeyandır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından başlıklar şöyle:

  • Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir.
  • Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri ve teklifleri muhataplarıyla veya kamuoyuyla paylaşmak varken, 'yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz' demek sorumsuzluk örneğidir.
  • Türk milleti bozuk, bozguncu, milli ve manevi değerlerle kavgalı, dahası imha ve iflas mümessili CHP’ye iktidar ruhsatını asla ve kat’a vermeyecektir.
  • Ne işimiz var Libya’da diyen tarih, kültür, jeopolitik cahili kimliksizlerle, sırtını zalimlere yaslayan terörist Hafter aynı çizgide buluşmuş, aynı çemberde birleşmiştir.