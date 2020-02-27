Bahçeli'den İdlib açıklaması: 'Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı'

Bugün Erdoğan’la yarım saat süren bir görüşme yapan Bahçeli sosyal medya hesabından İdlib’e dair açıklama yaptı.

Bugün Beştepe’de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la baş başa bir görüşme yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından İdlib’e ilişkin açıklamalar yaptı.

"Türk milleti İdlib ve Libya’da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır” iddiasında bulunan Bahçeli’nin açıklamasından bir bölüm şöyle:

- “İdlib’de zalime karşı mazlumun safındayız. İdlib’de caniye karşı cesaretin tarafındayız. Türk vatanını müdafaa azmiyle, milli güvenliği muhafaza amacıyla İdlib’deyiz. Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis’in tasallutundan kurtarılmalı, huzur hakim olmalıdır.”

- “Elbette şehit veriyoruz. Acı duyuyoruz. Hüzün diyarında filiz filiz açıyoruz. Ancak iman ediyoruz ki, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hesap sorulmadan, zulmün kalbine hançer sokulmadan, dökülen şehit kanlarının bedeli ödetilmeden artık vazgeçmeyi düşünmek bile felakettir.”

- “İdlib’deki kahramanlarımıza muvaffakiyetler diliyor, onlar için dua ediyor, devletin ve hükümetin sonuna kadar arkasında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyorum. Hayırlı Kandiller, Allah Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun."

