Bahçeli'den Esad'a: Türkiye’nin şakası makası yoktur, bedelini ödeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

İdlib'deki gelişmeler ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, “Nereye gitti Soçi anlaşması, diplomasi?" diye sordu. Beşar Esad'a sert bir dille tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye’nin şakası makası yoktur. Yeni bir saldırı, yeni şehit haberleri Esad’a pahalıya mal olacaktır. Bedelini Suriye’nin her zemininde misliyle ödeyecektir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Ülkemiz çok cepheli bir mücadelenin tam ortasındadır. Türkiye bir yandan sınır ötesi, bir yandan sınır içinde milli bir direniş halindedir.

14 Şubat günü Van’da teröristler HDP’li iş birlikçi milletvekillerinin araçlarına binip propagandaya cesaret etseler de güvenlik görevlerimiz bunlara haddini bildirmektedir. Türk devleti hainlerin ensesindedir.

Mustafa Akıncı’nın ifadesi Akdeniz’deki karanlık planların göstergesi değil midir? Milli bir duruşla taşın altına gövdemizi koymayalım mı? Küresel fitnenin tekerine çomak sokmayalım mı? Olan olmuş geçen geçmiş diyerek başımızı kuma mı gömelim?

Mazlumlar tükenirken katiller tetiktedir. Berlin, Moskova, Abudabi, Riyad oyun içinde oyun olmuşlar ama parklarda oyun oynaması gereken çocuklar şu kış vaktinde soğuktan tir tir titrerken yiyecek bir lokma ekmekten mahrum kalmışlardır. Türkiye yeterince insani sorumluluğunu yerine getirmiştir. Yeni sığınmacı dalgası ülkemizin kaldıramayacağı ilave bir yüktür. Hazmetme kapasitemiz dolmuştur. Esad akıl ve vicdan tutulması yaşayarak dünyanın gözü önünde kendi halkının kanını akıtmaktadır. Halen Esad ile görüşülsün diyen sorumsuz siyasetçilerin bu tabloyu görmemesi ise kabul edilemez. Bu siyaset körlüğün nasıl telif edilecektir? Kılıçdaroğlu keçeyi suya atmış çıkan yerini taşlıyor. Altını çizerek ifade ediyorum ki, Esad gitmeden koltuğundan indirilmeden barış istikrar mumla aranacaktır.