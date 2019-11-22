Bahçeli'den erken seçim ve CHP açıklaması

MHP lideri Bahçeli ‘Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır’ dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmasına ilişkin “Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir” açıklaması yaptı. Bahçeli “Görünen odur ki, AK Parti'ye hakim olan görüş de, memnuniyetle ifade ediyorum ki, bu şekildedir” dedi.

Ülke gündeminin “maksatlı ve mahsurlu” tartışmalarla meşgul edildiğini öne süren Bahçeli “Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor” dedi.

Bahçeli açıklamasında “CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor. Bir seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat bir tavırdır” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bahçeli “CHP Genel Başkanı uzun zamandır zıvanadan çıkmış, zırvada rekorlar kırmıştır. Kontrolü hepten kaybetmiştir. Normal zamanında yapılacak genel seçimleri öne çekmek amacıyla muhtelif ülkelerdeki muhalefet yöntemlerini sert ve hakaretamiz bir üslupla Türkiye'ye taşımıştır. Bütün ikazlara rağmen üslup ve dilini düzeltme gereği duymamıştır” dedi ve şunları kaydetti:

“CHP Genel Başkanı resmen savrulmakta, karanlıkta sürüklenmektedir. Bu nedenle kriz çıkarma, toplumsal kargaşa ve çatışma yaşayan ülkelerin buhranlarını Türkiye'ye yansıtma hususunda özel ve kahredici bir mücadelenin içindedir.”

‘MİLLİ GÜVENLİĞE TEHDİT’

Bahçeli açıklamasında “CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir. Türkiye'de can ve mal güvenliği olmadığını hezeyanla ifade ederek nasıl bir çukurun içine düştüğünü ispatlamıştır. Kılıçdaroğlu yoldan çıkmış, Türkiye'yi uçuruma itmek için pusuya yatmıştır” ifadelerine yer verdi.

'CHP'DE SULAR DURULMAZ'

Bahçeli, bir CHP’linin Beştepe’de Erdoğan ile genel başkanlık konusunda görüştüğü iddiaları hakkında da “Sözcü Gazetesi'nin bilinen, tanınan, artık tükenmişliği aşikar olan yazarı Rahmi Turan ile İP'li Lütfü Türkkan planlı bir projenin ara elamanlarıdır” dedi.

Bahçeli “CHP’ye yönelik kendi iç bünyesinden tetiklenen ve dış destekle tırmandırılan bir operasyon anlaşılan devreye alınmıştır. Neden Rahmi Turan'ın, neden Lütfü Türkkan'ın bu kadar gündeme geldiği sorgulanmalıdır. Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir” dedi.

Bahçeli “Ayrıca yeni parti arayışlarından da beslenmektedir. Karşımızdaki siyasi tablo Kılıçdaroğlu'nun hüsran ve hezimet siyasetine itiraz eden bir dip dalgayla büyüyeceği kanaati ben de oldukça fazladır. CHP'de sular durulmaz, nitekim Kılıçdaroğlu da bu türbülanstan kolay kolay çıkamaz” açıklaması yaptı.