Bahçeli'den erken seçim açıklaması

HDP'nin erken seçim talebine ilişkin açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Bizim durduğumuz yer bellidir. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin normal tarihi Haziran 2023’tür. Erken seçim talepleri yanlıştır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

MHP’nin yayın organı Türkgün’e konuşan Bahçeli şöyle konuştu:

“Meydan okuyorlarmış, okusalar ne yazar okumasalar ne çıkar? Bizim durduğumuz yer bellidir. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin normal tarihi Haziran 2023’tür. Erken seçim talepleri yanlıştır.

"Parti olarak seçimin zamanında yapılması kararındayız. Bundan da taviz vermeyiz. AK Parti de aynı karar ve duruşu görmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Herkes hesabını 2023’e göre yapsın. Milletimiz seçimlerden yorulmuştur. Cumhur İttifakı, 2023 Lider Ülke Türkiye’nin inşası için çalışacaktır. Daha yapılacak çok işimiz vardır. Siyasi polemikle geçecek vakit yoktur. Boşa kaybedecek zaman da yoktur. HDP’nin peşine takılan CHP, İP ve SP’nin hali acıklıdır."