Bahçeli yine gündüz düşleri görüyor: Bolivya’yı Türkiye’ye taşırlarsa...

Bolivya'da sağcı 'muhalefetin' ABD destekli darbesine ilişkin Bahçeli'den ilginç bir açıklama geldi.

Bolivya'da sağcı çetelerin ABD destekli darbesine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi.

"Türkiye’den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya’yı Türkiye’ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini bir an olsun akıllarından çıkarmamaları hayatları ve hayırları adına elbette çok yararlı olacaktır" diyen Bahçeli, "Bolivya’da uzaktan kumandayla darbe gerçekleşmiş, devlet başkanı ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Demokrasi havarileri darbenin ucundan tutmuşlar, darbecileri teşvik ve provoke etmişlerdir" ifadesini kullandı.