Bahçeli: Türkiye ile Rusya stratejik ortak değildir, müttefik değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Putin'in ikili oynaması, önde Sayın Erdoğan'a sarılırken arkada Esad'ı kucaklaması tam bir çelişkidir. Türkiye ile Rusya stratejik ortak değildir, müttefik değildir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamasından başlıklar şöyle:

İdlib deyim yerindeyse fokur fokur kaynayan kanlı kazana dönüşmüştür. Rusya destekli rejim güçlerinin saldırıları devam etmektedir. Şehitlerimiz vatan topraklarına emanet edilmiştir.

İdlib'le ilgili altı çizilmesi gereken muamma, rejim güçlerini bu ayın sonuna kadar gözlem noktalarının gerisine çekilip çekilmeyeceğidir. Bütün ihtimalleri hesaba katmak, sahada ve masada yer tutmak hayati ve zaruridir.

Türkiye'nin geri adımı düşünelemeyek, zalim Esad döktüğü kanların hesabını damla damla ödeyecektir. Putin'in ikili oynaması, önde Sayın Erdoğan'a sarılırken arkada Esad'ı kucaklaması tam bir çelişkidir.

Türkiye ile Rusya stratejik ortak değildir, müttefik değildir. İki ülke arasında siyasi, ticari ve ekonomik ilişki ağları güçlenmiştir. İdlib'deki gerilim, domates yüklü tırlarımızın Rusya sınırında beklemesine neden oluyorsa, samimiyetiszlik zirve yapmış demektir. Biz kuzu olup baş eğmeyiz, bozkurt olur zalimleri tepeleriz.

HDP KONGRESİ AÇIKLAMASI

Hafta sonunda PKK'nın yan kolu HDP'nin 4'üncü kongresi yapılmış, yaşanan rezillikler vicdanları rahatsız etmiştir. Üst HDP, altı PKK olan kongre ortamında İstiklal Marşı okunmamış, teröristlere saygı duruşunda bulunulmuştur. Fren tutmayan eş başkan hendek ve barikat terörüne atıf yapmıştır. CHP'nin Serok partine üst düzey temsilci göndermeleri, parti kuracağı söylenen bir eski bakanın mesaj göndermesidir. Demek ki Gezi'yle gurur duyan eski cumhurbaşkanından da onay alınmıştır. HDP'nin CHP'ye yönelik siyasi nikahımızı ulu orta ilan edelim çağrısı duyulmuştur. Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük arayışı vatana ihanettir. Bunlardan ne köy olur ne kasaba. Cumhuriyet Savcıları HDP'nin bölücü kongresi için tahkikata başlamalıdır. Herkes aklını başına alsın. Bu ülke sahipsiz değildir.