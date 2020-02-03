Bahçeli: Suriye rejimini Rusya kışkırttı, Esad rejimi yıkılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 4 askerin hayatını kaybettiği çatışmaya ilişkin, 'Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’nin İdlib kentinde Suriye Ordusu ile TSK arasında yaşanan çatışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

"Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir” diyen Bahçeli, "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir. Ukrayna ziyaretine İdlib'den karşılık veriliyorsa Türkiye-Rusya ilişkilerinin mana ve muhtevası zehirlenmekle kalmayacak, iki ülke arasındaki diyaloglar bu gidişle soğumaya terk edilecektir" ifadesini kullandı.