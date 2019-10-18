Bahçeli, Erdoğan'ı kutladı, ABD'ye 120 saat mühlet verdi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin, "MHP Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır. Bu hususların gerçekleşmesi için ABD’yle birlikte alenen desteklediği PKK/YPG’nin 120 saat mühleti bulunmaktadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada ABD ile varılan ateşkes anlaşmasına destek verdi.

Bahçeli'nin yazılı olarak yaptığı açıklamadan bir bölüm şöyle:

9 Ekim 2019 Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye’nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan etmiştir.

Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump’ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir.

Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir.

ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığında ülkemize gelen heyetle yapılan görüşme trafiği sonucunda kimin dik duruşlu ve doğrudan yana, kimin ikiyüzlü ve yanlış istikamette olduğu da esasen netleşmiştir.

Sonuçlarının ayrıca değerlendirilmesi gereken Barış Pınarı Harekatı’nın içimizde ve dışımızda mevzi alan huşunet ve hıyanet cephesini deşifre ettiği ortadadır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır.

ABD, PKK/YPG’li teröristleri beş gün içinde fiili güvenli bölge hattının 32 km güneyine çekecek, hainler silah bırakıp mevzileri imha edilecektir.

Bu hususların gerçekleşmesi için ABD’yle birlikte alenen desteklediği PKK/YPG’nin 120 saat mühleti bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne ve daha önemlisi insanlık vicdanına bağlı ve saygılı tavrını sonuna kadar muhafaza etmiştir.

Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekât bölgesinde müteyakkız halde görmekten, kahramanca mücadelesini takip etmekten kıvanç duyuyorum.

Bütün kahramanlarımızı takdir ve tebrik ediyor, her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olduklarına inanıyorum.