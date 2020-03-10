Bahçeli: AB sürekli olarak bozgunculuk yapmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 'AB bir kez daha aldatmıştır. Türkiye’nin yeni bir sığınmacı akınını sırtlanması mümkün değildir. Onlara huzurlu bir gelecek hazırlama konusunda her ülkenin eşit ve adil sorumluluğu vardır ve olmalıdır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Verilen sözlerin hiçbiri gerçekleştirilmemiş Türkiye’nin sabrı yanlış yorumlanmış AB bir kez daha aldatmıştır. Türkiye’nin yeni bir sığınmacı akınını sırtlanması mümkün değildir" diye konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle: Avrupa’ya gitmek amacıyla yollara düşen sığınmacıların maruz kaldıkları trajediler tek kelimeyle barbarlıktır, Yunan güvenlik güçlerinin yapmadığı zulüm kalmamıştır.

Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğu ayan beyan ortadadır. Türkiye'yi göç meselesini siyasi bir amaçla kullanmakla itham etmek ahlaksız bir yakıştırmadır. AB ülkeleri Türkiye'yi anlamaktan tamamıyla uzaktır. İnsan haklarını yok sayan Yunanistan'ın AB tarafından desteklenerek arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır.

1967 protokolü budanmıştır. Yunanistan ve AB ülkeleri sığınmacıların müracaatlarını almak zorundadır. AB ülkeleri vahim bir tenakuz çukurundadır. Türkiye göçmen barınma alanı değildir.

"Külfet tamamen Türkiye'nin sırtına yüklenmiştir. Buna kimsenin hakkı yoktur. Biz gerekirse ekmeğimizi bölüşürüz ama aklımızla alay edilmesine izin vermeyiz.

Verilen sözlerin hiçbiri gerçekleştirilmemiş Türkiye’nin sabrı yanlış yorumlanmış AB bir kez daha aldatmıştır. Türkiye’nin yeni bir sığınmacı akınını sırtlanması mümkün değildir. Onlara huzurlu bir gelecek hazırlama konusunda her ülkenin eşit ve adil sorumluluğu vardır ve olmalıdır. Türkiye yol geçen hanı değildir.

Gelecek nesillere asla yük ve kambur bırakmayacağız. 5 Mart 2020'de Moskova'da tarihi nitelikli bir zirve gerçekleşmiştir. Erdoğan ile Putin arasında İdlib gerginliği ele alınmıştır. Çıkan kararlar bizim açımızdan olumludur. 17 Eylül 20192da Soçi baz alınarak iki ülke arasında ek protokol imzalanmıştır. İdlib gerginliği azaltma bölgesi boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart gece yarısından itibaren durdurulmuştur. Bugüne kadar da bir provokasyon vuku bulmamıştır. Bölgesel huzur ve güvenlik için önemli adım atılmış, bir pürüz kaldırılmıştır. M4 karayolunun kuzeyinde ve güneyinde 6 km derinlikte bir koridor tesis edilecek, belirlenen alanlarda Rus-Türk ortak devriyeleri başlayacaktır.

CHP yönetimi iflasını yakında açıklayacaktır. CHP’nin kapısına patron çıldırdı ne alırsan bir dolar yazısı asılırsa kimse şaşırmalıdır. Rusya ziyaretini sabote etmek için Esad ve Putin ile aynı safa giren CHP yönetimi körle yatmış şaşı kalkmış bilye dağıtmıştır. CHP Esad'ın yolundan yürüyeyim derken baltayı taşa vurmuştur.

(Kronometre tepkisi) Zirve toplantılarında benzeri tablolara veya protokol kazalarına istem dışı elbette tesadüf edilebilecektir. Eğer Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp sonra da servis ettiyse bunun tanımı küstahlıktır. Bir alçaklık varsa derhal telafi edilmelidir. Malum video ümit ederiz ki maksatlı şekilde hazırlanmış olmasın. Muasır medeniyetler aklını başına alsın. Bizim kültürümüzde vatana can verilir.