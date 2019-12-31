Bahçeli: 31 Mart seçimlerini gafilce yorumlayanlar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini dile getirirken, '31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden aldıkları sonuçları gafilce yorumlayan, elde edilen cılız mevzi kazanımlarından yanlış sonuçlar çıkaran CHP ve yedeklerinin 2019 yılında gerçek yüzleri iyice belirginleşmiştir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik sistemli ve organize isnatlar, Cumhurbaşkanı’nın partisiyle bağının kesilmesini dayatan kaba ve tahakkümcü ifadeler 2019 yılında da sahne almıştır. Şu hususun altı kalın olarak çizilmelidir ki, Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır" diyen Bahçeli, "Bundan rahatsızlık duyan kaos bekçilerinin hem uykuları kaçmış hem de ezberleri bozulmuştur" iddiasında bulundu.

CHP'nin diriliş tablosundan memnuniyetsiz olduğunu söyleyen Bahçeli, "Kanal İstanbul Projesi’yle Tank Palet Fabrikası kapsamında sergilediği icazetli, lekeli ve sipariş nitelikli muhalefeti aslında her şeyi gözler önüne sermiştir. Karanlık çevreler dikte etmiş, görevli ve hastalıklı muhalefet zihniyeti seslendirmiştir. Kandil ve Pensilvanya’ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye’nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır" dedi.

Bahçeli mesajına şöyle devam etti:

2019 yılında muhalefet partileri Türkiye husumetinde birleşmiş ve zillet şemsiyesi altında buluşmuşlardır. Yerli ve milli otomobille gururlanırken, gayri milli ve yabancıların dümen suyuna giren bir muhalefet anlayışının kök salması ülkemiz adına büyük bir talihsizlik ve aynı zamanda demokrasi ayıbıdır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden aldıkları sonuçları gafilce yorumlayan, elde edilen cılız mevzi kazanımlarından yanlış sonuçlar çıkaran CHP ve yedeklerinin 2019 yılında gerçek yüzleri iyice belirginleşmiştir. Türkiye terörle mücadele ettikçe, terörün ürediği alanlar imha edildikçe malum ve menhus çevreler rahatsız olmuşlardır.