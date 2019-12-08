Bağış parasıyla tatile giden müdüre kınama cezası verildi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye 'bağış' parasıyla tatile gittiği gerekçesiyle kınama cezası verildiği öğrenildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye "bağış" parasıyla tatile gittiği gerekçesiyle kınama cezası verildi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısında yer alan iddiaya göre, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hesabına bir GSM operatörü firması tarafından müdürlük personelleri ile öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması koşuluyla 400 bin TL yatırıldı. İzmir Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, ailesiyle "bağış" parasını kullanarak tatile gitti. Yahşi hakkında soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı kınama cezası verdi.

Öztürk köşesinde, "Müfettişler, Yahşi hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması, idari yönden yöneticilik görevinin üzerinden alınması, adli yönden suç duyurusunda bulunulması, mali yönden de zararın tazmin edilmesi teklifi getirmesine karşın dosya ‘kınama’ ile kapatıldı" diye yazdı.

Yazıda, İYİP Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a "Kendisine ait olmayan, koruması gereken kurum parasıyla ailesini tatile gönderen İl Milli Eğitim Müdürü, bu büyük kusurlarına rağmen, neden görevinde tutuluyor?" diye sorduğu da yer aldı.