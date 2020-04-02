Bağış kampanyasına Sayıştay da katıldı

Erdoğan’ın iban göndererek başlattığı bağış kampanyasının ardından Sayıştay da mensuplarına kampanyaya katılma çağrısı yaptı.

Sayıştay, İdarenin mali işlemlerinin yasalara uygun olup olmadığını denetleyen bir kurum. Denetimleri sırasında; bağışların hangi bütçede toplanacağı, kimler eliyle ve ne tür kurallara uyularak harcanacağı ve hangi kurumun denetleyeceği belirsiz bir kampanya yapıldığını gördüğünde eleştirmesi gerekirken yasallığı tartışmalı İdari işleme çalışanlarını da katmaya çalışmasını anlamak kolay değil.

Sayıştay Başkanlığının internet sitesinde yayımladığı çağrı metni şöyle;

“Cumhurbaşkanımız tarafından; coronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlarımızdan, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamak amacıyla “BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM” sözü ile Milli Dayanışma Kampanyası başlatılmıştır.

Kampanyaya katılmak isteyen mensuplarımız; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan yardım hesabına bağış yapabilecekleri gibi, tüm operatörlerden korona yazıp 8119’a kısa mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabilirler.

Ülke olarak bir taraftan virüs belası ile mücadele ederken, diğer yandan çalışamadığı için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarına bir nebze çözüm üretebilme ve yaşadığımız zor günleri daha az zayiatla atlatabilme adına birbirimize destek olalım, ülke olarak birbirimize yettiğimizi gösterelim.”