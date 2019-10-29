'Bağdadi'nin cesedi İslami usullere uygun olarak denize gömüldü'

ABD'li yetkililer, Bağdadi'nin cansız bedeninden geriye kalanların denize gömüldüğünü ve bu sırada 'İslami usullerin de yerine getirildiğini' açıkladı.

ABD'li yetkililerden yapılan açıklamaya göre, pazar gece saatlerinde İdlib'in Barişa bölgesinde öldürüldüğü belirtilen IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi denize gömüldü.

Reuters'e konuşan iki ABD'li yetkili, Bağdadi'nin cansız bedeninden geriye kalanların denize gömüldüğünü ve bu sırada "İslami usullerin de yerine getirildiğini" söyledi.

Yetkililer, törenin nerede düzenlediği ya da ne kadar sürdüğü konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, dünkü basın brifinginde, Bağdadi'nin cesedinden "uygun şekilde kurtulduklarını" dile getirmişti.



