Bağcılar’da yaşayan 6 bin sığınmacı sınır dışı edilecek

İstanbul Bağcılar’da yaşayan 6 bin sığınmacı gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

İstanbul Bağcılar’da yaşayan yaklaşık 6 bin sığınmacının kayıtsız olduğu için sınır dışı edilmek üzere Tuzla’daki Geri Gönderme Merkezine gönderildiği açıklandı.

Bağcılar 2019 Yılı Huzur Toplantısında konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, 12 Temmuz’dan bu yana yapılan çalışmalarda, “rahatsız edici davranışlar” iddiasıyla çoğunluğu Suriyeli, Afgan ve Pakistanlılardan oluşan yaklaşık 6 bin sığınmacının sınır dışı edilmek üzere Tuzla’da bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini belirtti.

'KAYIT DIŞI SIĞINMACILAR SINIR DIŞI EDİLECEK'

Kayıtsız sığınmacıların geri gönderilmesine ilişkin konuşan Eldivan, “İçişleri Bakanlığımızın da talimatıyla birlikte 12 Temmuz’dan bu yana yaptığımız çalışmalarda kayıt dışı olan, rahatsız edici davranışlarda bulunan aralarında Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların da bulunduğu 5 bin 949 kişi sınır dışı edilmek üzere Tuzla’daki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ettik. Adres tespitlerini de yapıyoruz. Çevrenizde kaydı olmayan Suriyelileri de görevlilere bildiriniz” dedi.