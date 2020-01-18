Bağcılarda kanalizasyon borusu patladı, cadde trafiğe kapatıldı

Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Patlamanın meydana geldiği Gülbahar Caddesi göçük riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi’nde belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada kanalizasyon borusu patladı.

Patlama nedeniyle göçük riskine karşı, Gülbahar Caddesi trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerinin yapacağı inceleme sonucu, gerekli önlemlerin alınması sonrası caddenin tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

Bağcılar Kaymakamlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi, Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481 Sokak kesişimi trafiğe kapatılmıştır” dedi.