Babil dizisine soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkin Ay Yapım’dan açıklama

Star TV’de yayınlanan 'Babil' dizisine 'FETÖ propagandası' yapıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı iddia edildi. Dizinin yapımcısı Ay Yapım'ın avukatı kendilerine böyle bir soruşturma bilgisi ulaşmadığını açıkladı.

Star TV’de yayınlanan “Babil” dizisinde soruşturma açıldığı iddia edildi.

Dizinin yapımcısı Ay Yapım'ın avukatı kendilerine böyle bir soruşturma bilgisi ulaşmadığını açıkladı.

Söz konusu iddiaları sosyal medyadan takip ettiklerini belirten yapım şirketinin avukatı, “Zaman zaman yeni başlayan projelerle ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. Bizler ise bu süreçte suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu dizi rüşvet aldığı iddia edilen bir akademisyenin hayat hikâyesinden ibaret. Herhangi bir yöne çekmek asla doğru değil” dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre söz konusu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapmayacaklarını belirten avukat, kendilerine soruşturma ile ilgili herhangi bir bilgi ve tebliğin ulaşmadığını tekrarladı.

Dizide işinden ihraç edilen, yurtdışına çıkamayan, banka hesaplarına bloke konulan ve ABD’ye kaçak yollardan gitmeye çalışan bir profesör konu ediliyor.