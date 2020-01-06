Babacan’dan Erdoğan’a 'faiz' yanıtı

AKP'den istifa eden Ali Babacan, Erdoğan’ın 'Bunlar faizciydi' sözlerine verdiği yanıtta, devletin piyasaya ödediği faizin 3 yılda 57 milyar liradan 139 milyar liraya çıktığını söyledi.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar faizciydi" sözlerine yanıt verdi. "Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım" diyen Babacan faizlerle ilgili güncel rakamları paylaşmak istediğini belirterek 3 yılda devletin piyasaya ödediği faizin yüzde 144 arttığını söyledi. Babacan, şunları paylaştı: "Dün akşamdan bu yana faiz konusu üzerinden yapılan tartışmaları izliyorum. Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım. Ancak bizim Türkiye'nin bugününe ve geleceğine odaklanmamız gerekiyor.

Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim: Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 Milyar iken 2018'de 74 Milyar TL'ye çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019'da 103 Milyar, 2020'de 139 Milyar TL.

Dikkatinizi çekmek isterim: Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 Milyar'dan 139 Milyar TL'ye ulaşıyor. Artış oranı % 144. Dahası, Türkiye'nin hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi devasa sorunları var.

Gerçekleri saklamadan ülkemizin sorunlarını açıkça konuşmamız gerekiyor. Türkiye'nin yaşadığı bunca sıkıntı varken, anlamsız tartışmalar üretmek yerine çözüm için çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz." ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? CNN TÜRK – Kanal D ortak yayınında konuşan Erdoğan, şunları söylemişti: "2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben o zaman bir çıkış yapmıştım, bu kriz bizi teğet geçer demiştim. Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar benim yanımda olanlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm.

Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer." İLGİLİ HABER Erdoğan: Savaş gemileri gerekirse Kanal İstanbul'dan geçer, Faiz düşerse enflasyon da düşer