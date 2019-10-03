Babacan ve Karamollaoğlu 2 saat görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yeni parti çalışmalarıyla gündemdeki yerini koruyan eski ekonomi bakanlarından Ali Babacan dün iki saat görüşme yaptı.

Balgat’taki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme sonrasında Babacan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karamollaoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, ülke meselelerini ve bölgedeki gelişmelerin konuşulduğunu belirten Babacan, “Bizim malum çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Başlattığımız çalışmalarla ilgili de kendilerine ilk elden bilgi verdik. Bu konuda görüşlerini aldık. Ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu ise daha önce de lider ziyaretleri yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Yeni oluşumları bizzat arkadaşlarımızla görüştük, özellikle memleketimizin içinde bulunduğu şartlar gündeme geldi. Derdimiz, ülkemizin hakikaten bugün içinde bulunduğu problemlerden kurtulması ve daha güzel bir ortama gelmesidir. Bunun için de hepimizin konuşmaya, diyaloğa ihtiyacı var. Böyle bir imkanı bizlere verdikleri için teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.”