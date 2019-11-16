BAA ve Dersim Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği konferanslar devam ediyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Dersim'de düzenlediği konferanslarda bugün evlerde halk sağlığını tehdit eden kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehlikelerin işlendiği sunum gerçekleşti. Konferanslar ‘Uyuşturucu Sorunu Nasıl Aşılacak’ başlıklı Doç. Dr. Tolga Binbay’ın sunumu ile devam edecek.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) ve Dersim Belediye'sinin ortak etkinliklerinde bu hafta Prof. Dr. Zuhal Okuyan hazırladığı ’Evdeki Tehlikeler’ başlıklı bir sunumu ve belediye çalışanlarıyla gerçekleşen oturumda ‘Olağan Dışı Durumlar’ sunumunu gerçekleştirdi. Okuyan sunumunda; evlerde halk sağlığını tehdit eden kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehlikelerden söz etti.

Katılımcıların soru ve katkılarıyla süren etkinlikte dengeli beslenme ve evdeki yaşlıların sorunları da konuşuldu.

Olası olağan dışı durumlarda yönetim konulu sunumda deprem, çığ, sel, yangın gibi insanların toplu olarak etkilendiği durumlarda hazırlık ve yönetim ilkeleri tartışıldı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu sunumun ardından "Belediyemiz bünyesinde su altı arama kurtarma ekibi oluşturma çalışmaları hızla sürüyor bu ve benzer eğitimlerle olağan dışı durumlara karşı hazırlıklı olmak hepimizin görevi" diyerek oturuma katkılarını sundu.

BAA ve Dersim Belediyesinin Konferansları "Uyuşturucu Sorunu Nasıl Aşılacak" başlıklı Doç. Dr. Tolga Binbay’ın sunumu ile devam edecek.