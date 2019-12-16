BAA Samsun, Kıbrıs ve Dersim'de Aralık ayı konferanslarına devam ediyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), Aralık ayı konferanslarına Samsun, Kıbrıs ve Dersim'de devam edecek.

15 Ekim 2017’de Ankara’da, sonrasında İzmir ve İstanbul’da düzenlenen “Sovyetler Birliği’nde Bilim Sempozyumu” ile kuruluşunu ilan eden Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), 2018 yılıyla birlikte başlattığı farklı ve güncel konulardaki aylık konferanslarını bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana, Dersim, Antalya, Zonguldak, Bursa ve Eskişehir’de düzenledi. BAA, 2019 Aralık ayında da aylık konferans dizisine devam ediyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Aralık ayı etkinlikleri şöyle:

1- İnsanın Evrimsel Tarihi | Mehmet Somel

20 Aralık 2019, 19:00 | Samsun | Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi, Samsun

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Aralık ayında Samsun’da gerçekleştireceği konferansa konuşmacı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Somel katılacak. İnsanın evrimi ve yaşlanma alanlarında çalışan antik DNA ve evrimsel genetik çalışmalarına odaklanan Somel, konferansta, ilk Homo türlerinin ortaya çıkışından bu yana insanın evrimsel tarihini ele alacak.

2- Neden Evrimi Savunmalıyız? | Erhan Nalçacı

21 Aralık 2019, 13:00 | Lefkoşa | Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Binası 1 Şair Nedim Sokak, Çağlayan, Lefkoşa/Kıbrıs

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları ile ortak olarak düzenlediği Aralık ayında Lefkoşa’da gerçekleştireceği konferansa konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı katılacak. Konferansta, tarihselci bakış ile evrim araştırmalarının geçmişi, aydınlanma mücadelesi ve toplumsal olaylar arasındaki bağ ve neden evrimi savunmalıyız konuları konuşulacak.

3- Türkiye’de Uyuşturucu Madde Sorunu: Neden Büyüyor? Nasıl Önlenebilir? | Cem Taylan Erden & Tolga Binbay

21 Aralık 2019, 15:00 | Dersim | Tunceli Belediyesi, Belediye Konferans Salonu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Tunceli Belediyesi ile ortaklaşa her ay düzenlediği Aydınlanma Konferansları dizisinin Aralık konferansına psikiyatrist Doç. Dr. Tolga Binbay ile Uzm. Dr. Cem Taylan Erden katılacaklar. Geçtiğimiz Nisan ayında konu ile ilgili olarak BAA’nın, Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin, Kolektif Yaşamı Kurgulama ve Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanlarının hazırladığı rapor yayınlanmıştı. Konferansta, madde kullanımı ve bunun tarihsel arka planı, bağımlılık ve güncel durum ortaya konularak madde kullanımının neden büyüdüğü ve nasıl önlenebileceği üzerine tartışılacak.

4- Bilincin Evrimi Üzerine Bir Deneme | Erhan Nalçacı

23 Aralık 2019, 17:40 | Kıbrıs | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, KKM Amfi II

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Aralık ayında Kıbrıs’ta yapacağı konferansların ikincisi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde gerçekleşecek. Konferansa, konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı, katılacak. Konferansta, evrimsel süreçte çeşitli türlerde ve insanda bilinç tartışılacak. Bunun yanı sıra bilincin evriminin diyalektiğin yasalarıyla uyumlu olarak nasıl bir ilişki içinde yol aldığı, dil, iletişim, topluluk içinde yaşamla ilgili deneyler ve bulgular ele alınacak.