Aziz Sancar Şehir Üniversitesi'nden istifa etti

2015 yılı Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan bilim insanı Aziz Sancar, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan ve tüm varlıklarına Halk Bankası tarafından tedbir konulan İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa etti.

İstifayı bugün köşesinden duyuran Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, avukatı yoluyla istifa eden Sancar’ın "Şehir Üniversitesi'nin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isteğiyle Mütevelli Heyeti'ne katılmayı 2016'da kabul ettim" açıklamasını yaptığını dile getirdi.

Yılmaz'ın yazısının bir bölümü şöyle:

Nobel 2015 Kimya Ödülü'nü alan üç bilim insanından birisi olan Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul Şehir Üniversitesi (Şehir) Mütevelli Heyeti üyeleri arasında görünüyordu, istifa etmiş.

Hem yazılı hem “avukat” kanalıyla…

Belli ki her şey resmi; ispatlı, delilli olsun istemiş.

Amerika'da akademik hayatını sürdüren Sancar'ın elektronik postasına ulaşıp, Şehir Üniversitesi ile ilişkilerini sorduğumda; noktası, virgülüne şu yanıtları aldım:

“Şehir Üniversitesi'nin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isteğiyle mütevelli heyetine katılmayı 2016'da kabul ettim.”

Üniversitenin kurucularından Davutoğlu o tarihte başbakandı.

Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifasını “Son yılda sorunlar çıkınca istifa ettim, hem yazılı olarak ve hem de avukatım vasıtasıyla…” cümlesi ile açıklıyor.

Son yıldan hangi yılı kastettiği anlaşılmıyor……

2019 yılı itibarıyla Davutoğlu'nun AKP'den ayrılması; 2015-2016 itibarıyla üniversitenin ekonomik ve idari yapısında yaşanan krizler, kritik eşiklerdi.

Ya da etkili biri Sancar'ı arayıp “Hocam ne işin var orada. Çarşı karıştı, ayrıl” telkininde bulundu.