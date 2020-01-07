Azgın liberaller yorulmasın: Marksistleri anlama kılavuzunu (!) Nâzım yazmıştı

Cumhuriyet gazetesinin Brüksel ve Washington temsilciliklerinde bulunmuş yazarı Elçin Poyrazlar'ın Pazar ekinde yayımlanan yazısı Cumhuriyet okurlarından büyük tepki gördü. soL olarak Poyrazlar'ın bir bölümünde Marksistleri de anlattığı o yazıya Nâzım'ın 1947'de kaleme aldığı bir hicivle katkı koymak istedik!

Cumhuriyet gazetesinin Pazar ekinde bu hafta okurların "acaba Akit ya da Sabah mı okuyorum" duygusuyla okudukları bir yazı yayımlandı. Gazetenin Brüksel ve Washington temsilciliklerinde de bulunmuş olan yazarı Elçin Poyrazlar, bu yazıda oldukça seviyesiz klişelerle Marksistleri de "resmetmişti."

Cumhuriyet gazetesi için kaza saydığımız yazıyı seviyesiz klişeler tarihinin tozlu sayfalarından, bu klişelere yanıt olarak çıkmış bir Nâzım şiiri ile karşılamayı uygun gördük.

Biz

kulede bir başına bir adam oturur

önünde milyonlarca düğme var

düğmenin birine bastı mıydı

bizlerden biri ya kolunu kaldırır

ya adam öldürür

ya çişini eder

tereci tere satar

biz vatan satarız

biz kurşuna dizeriz düşünceyi

hiçbir şey düşünmiyeceksin

hattâ hiçbir şey düşünmediğini bile

bir ilâcımız var bizim

şırınga ettik mi insana

istediğimizi söyletiriz

biz insan eti yeriz

pek güzel oluyor nohutlu yahnisi

ucu kurşunlu kırbaca pek meraklıyız

kapıya şapkanı as

gir içeriye

yat karımızla

biz görünce şapkayı

döner gideriz rahatsız olmayın diye

çocuklarımız

kıçlarına etiket yapıştırılır

piçhanelerde yetiştirilir

yatağa yatmadan

yastığın altına bak

oraya girmiş olabilir bizlerden biri

geçenlerde güneş tutuldu ya

bu fesatlığı da biz yaptık

propaganda kuvvetiyle

en iyisi bizi asmak

bizi kesmek

hapislere atmak bizi

bizi atomlamaktır

Nâzım Hikmet

1947