Azgın liberaller yorulmasın: Marksistleri anlama kılavuzunu (!) Nâzım yazmıştı

Cumhuriyet gazetesinin Brüksel ve Washington temsilciliklerinde bulunmuş yazarı Elçin Poyrazlar'ın Pazar ekinde yayımlanan yazısı Cumhuriyet okurlarından büyük tepki gördü. soL olarak Poyrazlar'ın bir bölümünde Marksistleri de anlattığı o yazıya Nâzım'ın 1947'de kaleme aldığı bir hicivle katkı koymak istedik!
Salı, 07 Ocak 2020 13:24

Cumhuriyet gazetesinin Pazar ekinde bu hafta okurların "acaba Akit ya da Sabah mı okuyorum" duygusuyla okudukları bir yazı yayımlandı. Gazetenin Brüksel ve Washington temsilciliklerinde de bulunmuş olan yazarı Elçin Poyrazlar, bu yazıda oldukça seviyesiz klişelerle Marksistleri de "resmetmişti."

Cumhuriyet gazetesi için kaza saydığımız yazıyı seviyesiz klişeler tarihinin tozlu sayfalarından, bu klişelere yanıt olarak çıkmış bir Nâzım şiiri ile karşılamayı uygun gördük.

Biz

kulede bir başına bir adam oturur
önünde milyonlarca düğme var
düğmenin birine bastı mıydı
bizlerden biri ya kolunu kaldırır
       ya adam öldürür
       ya çişini eder

tereci tere satar
biz vatan satarız

biz kurşuna dizeriz düşünceyi
hiçbir şey düşünmiyeceksin
hattâ hiçbir şey düşünmediğini bile

bir ilâcımız var bizim
şırınga ettik mi insana
istediğimizi söyletiriz

biz insan eti yeriz
pek güzel oluyor nohutlu yahnisi

ucu kurşunlu kırbaca pek meraklıyız

kapıya şapkanı as
gir içeriye
yat karımızla
biz görünce şapkayı
döner gideriz rahatsız olmayın diye

çocuklarımız
kıçlarına etiket yapıştırılır
piçhanelerde yetiştirilir

yatağa yatmadan
yastığın altına bak
oraya girmiş olabilir bizlerden biri

geçenlerde güneş tutuldu ya
bu fesatlığı da biz yaptık
propaganda kuvvetiyle

en iyisi bizi asmak
bizi kesmek
hapislere atmak bizi
bizi atomlamaktır

Nâzım Hikmet
1947