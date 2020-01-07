Azgın liberaller yorulmasın: Marksistleri anlama kılavuzunu (!) Nâzım yazmıştı

Cumhuriyet gazetesinin Pazar ekinde bu hafta okurların "acaba Akit ya da Sabah mı okuyorum" duygusuyla okudukları bir yazı yayımlandı. Gazetenin Brüksel ve Washington temsilciliklerinde de bulunmuş olan yazarı Elçin Poyrazlar, bu yazıda oldukça seviyesiz klişelerle Marksistleri de "resmetmişti."
Cumhuriyet gazetesi için kaza saydığımız yazıyı seviyesiz klişeler tarihinin tozlu sayfalarından, bu klişelere yanıt olarak çıkmış bir Nâzım şiiri ile karşılamayı uygun gördük.
Biz
kulede bir başına bir adam oturur
önünde milyonlarca düğme var
düğmenin birine bastı mıydı
bizlerden biri ya kolunu kaldırır
ya adam öldürür
ya çişini eder
tereci tere satar
biz vatan satarız
biz kurşuna dizeriz düşünceyi
hiçbir şey düşünmiyeceksin
hattâ hiçbir şey düşünmediğini bile
bir ilâcımız var bizim
şırınga ettik mi insana
istediğimizi söyletiriz
biz insan eti yeriz
pek güzel oluyor nohutlu yahnisi
ucu kurşunlu kırbaca pek meraklıyız
kapıya şapkanı as
gir içeriye
yat karımızla
biz görünce şapkayı
döner gideriz rahatsız olmayın diye
çocuklarımız
kıçlarına etiket yapıştırılır
piçhanelerde yetiştirilir
yatağa yatmadan
yastığın altına bak
oraya girmiş olabilir bizlerden biri
geçenlerde güneş tutuldu ya
bu fesatlığı da biz yaptık
propaganda kuvvetiyle
en iyisi bizi asmak
bizi kesmek
hapislere atmak bizi
bizi atomlamaktır
Nâzım Hikmet
1947