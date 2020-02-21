Ayşe Tuba Arslan davasında karar çıkmadı

Eskişehir'de 23 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın duruşması bugün görüldü. Duruşmayı takip etmek isteyenlerse içeri alınmadı. Mahkeme heyeti sanık Özarslan'ın tutukluluğuna devam kararı verdi ve duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Eskişehir'de aşçı olarak çalışan, 6 ay önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay'ın satırlı saldırısı sonrası yaşamını yitiren Ayşe Tuba Arslan'ın davası başladı.

Dava öncesi mahkeme önüne gelerek davayı izlemek isteyenler içeri alınmadı.

Sanık Özalpay duruşmada, "Beni polise şikâyet ettiler, iftira attılar" diye konuştu. Olay günü tesadüfen karşılaştıklarını öne süren sanık, "Evlerimiz birbirine yakın" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

İlk ifadesinde yanında demir, satır ve bıçak taşıdığını itiraf eden Özalpay, mahkemedeki ifadesinde yanında sadece bıçak taşıdığını ileri sürdü.

'KIZIM ŞİDDET GÖRÜYORDU'

Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan ise şunları söyledi:

"Sanık benim kızımı karalamak için hikaye uydurmuş. Kızım kocasından korkuyordu. Benim yanımdayken bile 'pompalı tüfek alıp sizi öldüreceğim, seni öldüreceğim' diyordu. Ayşe Tuba ekonomik sıkıntılarla birlikte sanık tarafından şiddet de görüyordü. Kızım birkaç sene önce bana artık dayanamadığını, ayrı ev tutmak istediğini söyledi. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyordu. Öldürülmesinden bir gün önce kızım eve geldiğinde, günlük güzergâhı üzerinde olmamasına rağmen sanığın yolda karşısına çıkarak kendisini tehdit ettiğini anlatmıştı. Bu olaydan bir gün sonra kızım sanık tarafından öldürüldü."

Yalçın Özalpay ve Ayşe Tuba Arslan’ın oğlu Yiğitalp Özalpay ise "Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum, ölen annem öldüren babam" dedi. Kendisi Eskişehir’de olmadığı için babasının annesine şiddet gösterdiğini bilmediğini söyleyen Yiğitalp Özalpay "Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Özalpay’ın tutukluluk haline devam kararı vererek duruşmayı 17 Nisan’a erteledi.

Ayşe Tuba Arslan'ın, Eskişehir Başsavcılığı'na hitaben yazılan şikayet dilekçesinde eski kocasının kendisini darp ettiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu anlatarak yardım istediği, 23 kez şikayetçi olduğu halde önlem alınmadığı ortaya çıkmıştı.