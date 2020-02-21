Ayşe Tuba Arslan davası başladı: Kadınlar içeri alınmadı

Eskişehir'de aşçı olarak çalışan, 6 ay önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay'ın satırlı saldırısı sonrası yaşamını yitiren Ayşe Tuba Arslan'ın davası başladı.
Dava öncesi mahkeme önüne gelerek davayı izlemek isteyenler içeri alınmadı.
Sanık Özalpay duruşmada, "Beni polise şikâyet ettiler, iftira attılar" diye konuştu.
Arslan'ın, Eskişehir Başsavcılığı'na hitaben yazılan şikayet dilekçesinde eski kocasının kendisini darp ettiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu anlatarak yardım istediği, 23 kez şikayetçi olduğu halde önlem alınmadığı ortaya çıkmıştı.