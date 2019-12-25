AYM’den palalı saldırgan kararı

Anayasa Mahkemesi Gezi direnişi sırasında eylemcilere palayla saldıran Sabri Çelebi hakkındaki bireysel başvuruyu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2013 yılında Haziran direnişi (Gezi direnişi) sırasında Taksim Talimhane’de lokantası bulunan Sabri Çelebi’nin göstericilere palayla saldırısında yaralanan gazeteci Ender Ergün’ün bireysel başvurusunu karara bağladı.

Ergün, “Göstericilere karşı bazı sivil kişilerin saldırılarına mani olunmamasından ötürü açılan tam yargı davasının reddi nedenleriyle de insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği” gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.

Bianet’te yer alan habere göre başvuruyu karara bağlayan mahkeme, polisin Çelebi ile lokanta çalışanlarını engellemede yetersiz kaldığını tespit etti. Kararda, “Elinde kesici alet bulunan şahsın kolluk görevlilerinin arasından geçerek çevrede bulunan kişilere saldırdığı, kolluk görevlilerinin bu kişiyi yakalamak ve kontrol altına almak noktasında gerekli özeni göstermediği açıktır” denildi.

AYM olayda polisin tutumunu şöyle değerlendirdi:

“Sivil kişilerin ani gelişen ve kısa bir sürede fiili saldırıda bulunduklarının söylenmesi zordur. Zira ellerinde kesici ve bereleyici aletlerle kalabalığın arasına dalan sivil kişilerin azımsanmayacak bir süre devam eden eylemleri söz konusudur. Bazı görüntülerde ise elinde kesici alet bulunan şahsın kolluk görevlilerinin arasından geçerek çevrede bulunan kişilere saldırdığı, kolluk görevlilerinin bu kişiyi yakalamak ve kontrol altına almak noktasında gerekli özeni göstermediği açıktır.”

İHLAL KARARI VE MANEVİ TAZMİNAT CEZASI

Mahkeme, polisin bu tutumuyla insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının koruma yükümlülüğü boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Ayrıca, göstericilere ölçüsüz müdahaleyle de gösteri yürüyüşleri düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Mahkeme ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderme kararı aldı. İhlal tespitinde bulunmanın Ergün’ün manevi zararını gidermeyeceğine karar veren mahkeme, 32 bin 500 TL manevi tazminata da hükmetti.

GAZ FİŞEĞİYLE YARALANAN ÖLĞEN’İ DARP EDEN POLİSLER HAKKINDA KARAR

AYM ayrıca hem gaz fişeğiyle başından yaralanıp hem de polislerce darp edilen Diyarbakırlı Serhat Ölğen’in başvurusunda gerekçeli kararını açıkladı.

AYM, Anayasa'nın 17/3. Maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmetti.

Serhat Ölğen, bir eylem sırasında evinin önünde gaz fişeğiyle yaralanmış, ardından da polislerce darp edilip gözaltına alınmasına rağmen polisler hakkındaki şikayetinin takipsizlikle sonuçlanması üzerine AYM’ye başvurmuştu.