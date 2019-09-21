AYM'den ilahiyat mezunlarına kıyağa iptal

Anayasa Mahkemesi, ilahiyat önlisans mezunlarına sınavsız üniversite geçişi sağlayan düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), ilahiyat önlisans mezunlarına sınavsız üniversite geçişi sağlayan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yasası’ndaki geçici maddeyi iptal etti.

Medrese öğrencilerine diploma vermek yerine “arka kapı” olarak kullanılan değişiklik kapsamında son bir yılda binlerce kişinin ilahiyat fakültelerine geçişi sağlandı. AYM Genel Kurulu, ilahiyat için yapılan özel düzenlemenin “eşitlik ilkesine aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal etti.

'MEDRESELER YARARLANDI'

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda, 2018 Haziran seçimlerine iki ay kala AKP’li milletvekilleri 13 köklü üniversitenin bölünmesine ilişkin yasaya son dakikada ekledikleri madde ile 2 yıllık ilahiyat önlisans programından mezun olanlara 4 yıllık ilahiyat veya eşdeğer alanlarda sınavsız lisans tamamlama eğitimi verilebilmesinin önünü açtı.

İlgili düzelmenin iptali için CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve 126 muhalefet milletvekili imzasıyla AYM’ye başvuru yapıldı. AYM Genel Kurulu, sadece ilahiyat önlisans mezunlarına ayrıcalık tanıyan ve YÖK Yasası’na “geçici 77. madde” olarak eknenen düzenlemeyi “eşitliğe aykırı” bularak, iptal etti.

Düzenlemeden en çok üniversitesiz diploma isteyen medrese öğrencilerinin yararlandığı öğrenildi. Yasanın Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından YÖK konu ile ilgili duyuru yaparak kayıtları almaya başlamıştı. Bu kapsamda yasadışı eğitim veren medreselerde dini eğitim alan mollaların ilahiyat önlisans eğitimi almalarının ardından üniversitelerde “İlahiyat ile İslami İlimler Fakülteleri”ne yerleşmek için başvuruda bulundukları ve yerleştirildikleri öğrenildi. YÖK kaynakları da geçen dönemde yapılan yerleştirmelerin yanı sıra, “Geçici 77. madde” ile 2019 ilahiyat lisans tamamlama kapsamında üniversitelere yerleştirilen ancak kayıt yaptıramayan adaylar için de Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile 20 Eylül’e kadar ek süre tanındığını ve yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını aktardı. Ancak AYM kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ilahiyat fakültelerine sınavsız geçiş imkânı ortadan kalkacak.