AYM'den 'Hopa' kararı: İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele

Anayasa Mahkemesi, Hopa eyleminde polis şiddetine ilişkin ‘ihlal’ kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi, emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüyle sonuçlanan polis saldırısını protesto etmek isteyenlere yapılan saldırı sırasındaki yaralanmaları “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele” olarak nitelendirdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın geldiği Artvin’in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011’de düzenlenen protesto gösterisine katılan emekli öğretmen Lokumcu, polis saldırısı sonucunda yaşamını yitirdi.

Bu durumu protesto etmek için Ankara’da Sakarya Caddesi’nde toplanan yurttaşlar, AKP İl Başkanlığı’na yürümek istedi. İl başkanlığı önüne siyah çelenk konularak basın açıklaması yapılmasına izin vermeyen polis, gruba saldırıda bulundu. Grup dağılırken, arasında gözlemci avukat Bülent Teoman Özkan’ın bulunduğu 54 kişi gözaltına alındı. Eylemciler, polis otobüsünde darp edildiklerini, tacize uğradıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polisin otobüs içinde yurttaşlara dönük kötü muamelesi o dönem haberlere taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polisler hakkındaki şikâyetle ilgili 29 Eylül 2015’te takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine 18 kişi, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM, polis müdahalesi nedeniyle 18 kişiden 14 başvurucunun “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı”nın ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, 7 başvurucuya 6’şar bin TL, 3 eylemciye 9’ar bin TL, avukat Özkan’ın arasında bulunduğu 4 kişiye de 15’er bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Ayrıca kötü muamele yasağının ihlalinin ortadan kaldırılması amacıyla sorumlu polisler hakkında soruşturma yapılması için karar örneği Ankara Başsavcılığı’na gönderildi.