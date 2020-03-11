AYM'den alkollü içki satışında ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi, gece yasak olan saatte alkollü içecek satışı tespitinde 'gizli soruşturmacı' kullanılması nedeniyle ihlal kararı verdi.

AYM alkollü içecek satışı tespitiyle ilgili ihlal kararı verdi.

Bu kararla, sivil polisler, büfelere giderek müşteri kılığında davranamayacak, satıcıdan yurttaşmış gibi alkollü içki isteyemeyecek ve bu nedenle ceza kesemeyecek.

Sadece yurttaşlara alkol satışı yapılırken suçüstü yapılırsa idari para cezası uygulanabilecek.

Cumhuriyet'in haberine göre gece vakti alkollü içki satışı yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası verilen bir kişi, kararı sulh ceza hâkimliğine götürdü.

Ancak hâkimlik, Kabahatlar Yasası uyarınca kesilen idari para cezasını onadı. Bunun üzerine yurttaş, AYM’ye başvurdu.

Başvuruda yasak olan saatte alkollü içecek satıldığı yönündeki tespitin “gizli soruşturmacı” kullanılarak yapıldığı, Kabahatler Yasası’na ilişkin suçlarda gizli soruşturmacı kullanılamayacağı belirtildi.

Başvuruyu görüşen AYM, yurttaşın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, ihlalin ortadan kaldırılması için kararı sulh ceza hâkimliğine gönderdi.