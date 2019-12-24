AYM Kanal İstanbul'u görüşecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda bugün ve yarın yapılacak toplantılarda Kanal İstanbul başta olmak üzere pek çok önemli başlık görüşülecek.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu bugün ve yarın önemli bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameleri görüşmek üzere bir araya gelecek.
Kurul'da Kanal İstanbul'un Anayasa'ya uygunluğu da görüşülecek.
AYM Genel Kurulu'nda görüşülecek 14 başlığın bir bölümü şöyle:
- 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
- 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 55. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 300. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
- 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. maddesiyle 8/6/1994 tarihli ve
- 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasına “yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri,” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.