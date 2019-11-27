AYM, cinsel istismar iddiasında savcılığın ‘takipsizlik’ kararını hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, savcılığın cinsel istismar iddiasında ‘takipsizlik’ kararını hak ihlali saydı.

Sputnik'in Resmi Gazete’den aktardığına göre bir boşanma davasındaki taraflardan kadının tanık olarak dinlenen 17 yaşındaki yeğeni, 14 yaşındayken eniştesinin cinsel istismarına maruz kaldığını beyan etti. Mahkeme bu oturumun ardından başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, cinsel istismar iddiasıyla ilgili yeterli ve kesin delil bulunmadığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara itirazın Sulh Ceza Hakimliği’nce reddedilmesinin ardından cinsel istismara maruz kaldığını beyan eden genç, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

Etkili soruşturma yapılmaması nedeniyle "kötü muamele yasağı"nın ihlal edildiğine hükmeden AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma açılmasına karar verdi.

İSTİSMARLA SUÇLANAN ENİŞTE DURUŞMAYA GELMEDİ

Kararda, çıkarılan tebligatlara ve zorla getirme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan şüphelinin sözlü savunmasının alınmadığı, savunmasını avukatı aracılığıyla gönderdiği yazılı dilekçeyle sunduğu kaydedildi.

Başvurucunun, eniştesi olan şüphelinin fiziksel temasları dışında kendisini telefonla arayarak cinsel içerikli sözler söylediği iddiası hatırlatılan kararda, bu konuda da tespit yapılmadığına işaret edildi.

Kararda, cinsel dokunulmazlığın ihlal edilmesi iddiasına ilişkin delillerin toplanması için yeterli soruşturma yapıldığından söz edilemeyeceği vurgulandı.